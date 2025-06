Parma colpita da una violenta grandinata: danni e interventi dei vigili del fuoco

Una violenta grandinata ha colpito Parma e le province limitrofe ieri sera, poco prima delle 21. Le aree maggiormente interessate sono state quelle a sud e ovest della città, dove gli effetti della tempesta sono stati devastanti. Gli alberi, piegati dalla forza del vento che ha superato i 100 km/h, sono caduti in tutto il territorio, generando numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco.

I danni a Parma e nei dintorni

Le precipitazioni più forti si sono registrate in Appennino, con picchi significativi in val Parma a Corniglio e in val Baganza a Berceto e Ravarano. I quartieri di Montanara, San Leonardo e la frazione di Corcagnano sono rimasti completamente al buio. La furia del maltempo ha costretto a rinviare persino il concerto del Festival Toscanini, un evento atteso da molti.

Interventi di emergenza

Oltre cento interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco, principalmente per alberi caduti. Nel Reggiano, il numero degli interventi ha raggiunto circa 80, con i comuni di San Ilario, Reggio, Albinea, Quattro Castella, Correggio, Gattatico e Bibbiano gravemente colpiti. Le strade sono state bloccate da tronchi e rami, creando situazioni di pericolo e difficoltà nella circolazione.

Situazione in provincia di Modena

Anche la provincia di Modena ha subito gravi conseguenze. Qui, i vigili del fuoco hanno effettuato circa 40 interventi, focalizzandosi su Campogalliano, Modena, Formigine, Spilamberto, Vignola e Savignano. Le segnalazioni riguardavano principalmente alberi caduti e insegne pericolanti. Alcuni interventi richiedono l’ausilio di autogru, segno della gravità della situazione.

Un temporale che ha spaventato

La tempesta ha continuato a imperversare anche nella pianura della provincia di Bologna, portando con sé grandine, forti raffiche di vento e una furia di fulmini. Scene di panico e confusione hanno caratterizzato la serata, con molti cittadini che si sono trovati intrappolati in mezzo al maltempo.

Domande ancora senza risposta

Quali saranno le conseguenze di questa tempesta sulle comunità locali? I danni materiali sono ingenti e ci vorrà tempo per tornare alla normalità. La preoccupazione per il futuro è palpabile. Gli aggiornamenti sono attesi con ansia. La comunità si stringe attorno a chi ha subito danni, ma la domanda rimane: come reagiranno le autorità locali per far fronte a questa emergenza?