Parma: Donzelli, 'condanna a intimidazioni sia unanime'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "Non ci faremo intimorire dalle minacce che ormai quotidianamente vengano perpetrate nei confronti di Fratelli d'Italia: la scorsa notte gravi scritte intimidatorie sono comparse sulle vetrate esterne della sede del partito a Parma. A fare le spese di una campagna diffamatoria perpetrata da più partiti sono purtroppo i nostri militanti e dirigenti sul territorio, a cui rivolgiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno: potranno contare sempre sul nostro supporto. Siamo stati eletti dai cittadini per fare quello che stiamo facendo: nessuno potrà fermarci con questi metodi vili e meschini. Adesso ci aspettiamo una condanna unanime dal mondo della politica". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.