Parma, incidente tra auto e scooter: un ferito

Ancora incidenti nel Parmigiano. L’ultimo alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 28 aprile 2023: uno scooter e un’auto si sono scontrati per cause ancora in accertamento in via Emilia Est. Un ferito.

I dettagli dell’incidente

Stando ad alcune indiscrezioni sulla dinamica dell’incidente, il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 5 di stamattina. Scattato l’allarme, sono prontamente intervenuti sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso l’uomo ferito: i traumi sarebbero stati giudicati di media gravità, lasciando pertanto escluso il pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti delle forze dell’ordine, che si stanno occupando deIle indagini per la ricostruzione della precisa dinamica dello scontro.

Altri due scontri auto-scooter

Intorno alle 16 di mercoledì 26 aprile, un uomo di 69 anni ad Arco (TN) è rimasto ferito in un incidente che ha coinvolto un’automobile e uno scooter. Lo scontro è avvenuto in viale Rovereto. Sul posto è tempestivamente intervenuta un’ambulanza che ha preso in carico il ferito, le cui condizioni sin da subito non destavano fortunatamente particolari preoccupazioni. Dinamica non dissimile fra Quinto e Nervi (GE): dopo lo scontro, il conducente del ciclomotore (97 anni) è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo.