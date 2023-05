Le parole dell'ex di Alessandro Murgia, Vittoria Deganello sulla fine della loro storia: "Ci sono gli avvocati di mezzo"

Ha fatto parecchio rumore sui social la fine della relazione tra Alessandro Murgia e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello, lo scorso aprile è venuta al mondo la loro bambina, Ginevra, ma i rapporti tra genitori sembrano tutt’altro che rosei.

Cosa ha detto Vittoria Deganello su Murgia: “Ci sono gli avvocati di mezzo”

Su Instagram Vittoria Deganello ha risposto alle molte curiosità dei fan, che in particolare le hanno chiesto risposte in merito ai suoi rapporti con l’ex, nonché padre di sua figlia Ginevra, Alessandro Murgia. La replica di Deganello è stata parecchio secca: “Come già vi dissi, vorrei non ascoltaste voci esterne che descrivono il tutto con grande superficialità. Ci sono degli avvocati di mezzo, appena avrò chiaro io in primis e sarà chiara tutta questa situazione, sarò la prima a farvelo direttamente sapere. Grazie”.

Anche la ex concorrente del Grande Fratello Vip, sorella del calciatore, Nicole Murgia, ha detto la sua riguardo la spinosa questione, parlando in particolare del momento del parto: “Lo so che è nata Ginevra, è la figlia di mio fratello e mio fratello è là, perché è il papà. Non ho bisogno di teatrini social, ci sono dei bambini di mezzo, ci sono famiglie di mezzo e bisogna avere tatto e delicatezza nel sapere affrontare determinate situazioni. Certe cose vanno fatte in privato”.