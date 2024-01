Parolin: Hamas? Noi ribadiamo soluzione di due popoli due Stati

Milano, 17 gen. (askanews) – I raid effettuati da Usa e Gb nello Yemen preoccupano fortemente il Vaticano. “Assistiamo a questi episodi con grande preoccupazione – ha detto il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, a margine di un convegno in Senato sul cardinale Silvestrini – perché credo che questo potrebbe significare e sta significando se non saranno prese misure contrarie, un allargamento, una escalation del conflitto, che è proprio quello che si voleva evitare. Uno dei punti fondamentali – ha aggiunto – è che si evitasse l’allargamento: speriamo che la cosa rimanga così, anzi si concluda, il pericolo di una escalation c’è, gli animi sono talmente appassionati e la situazione è talmente delicata che c’è preoccupazione”.

E gli attacchi su Erbil? “Preoccupano anche questi – ha ribadito – bisogna fare in modo che ciascuno cerchi di controllare le reazioni in modo che non ci sia un incendio generale”.

“Per noi la soluzione due popoli due Stati continua ad essere la soluzione”, ha detto il cardinale Pietro Parolin, in merito al rifiuto di questa proposta ribadita da Hamas. “L’importante è trovare il modo di realizzarla. Importante è che il dialogo si possa materialmente fare”, ha concluso.