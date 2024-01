Parolin: Stagione della DC "è finita, il passato non si può ripetere"

Roma, 17 gen. (askanews) – “Il passato non si può ripetere, è stata una stagione che ha avuto le sue grandezze ma anche i suoi limiti, ma che è finita. Certo, al di là della formula, l’importante è che ci siano i valori dei cattolici, i valori umanistici che possano trovare spazio nella politica di oggi, e anche realizzazione, e dunque essere tradotti anche nella realtà”. Lo ha affermato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano parlando della fine della Democrazia Cristiana.

“I rapporti con la politica italiana – ha aggiunto il cardinale Parolin – sono di competenza della Cei. Ma credo che nella particolare situazione in cui viviamo non possiamo esimerci dal rapporto tra politica e Santa Sede, l’importante è che ci sia un coordinamento e una collaborazione tra Santa Sede e Cei in modo da portare avanti gli stessi elementi”.