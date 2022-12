Parroco vende la chiesa per pagare le bollette: "Chi può si faccia avanti"

La crisi energetica e il caro bollette non hanno risparmiato nessuno, nemmeno la Chiesa.

In una frazione di Capalbio, in Toscana, un parroco ha deciso di mettere in vedita la sua piccola basilica e sta aspettando un’offerta.

La chiesa è quella di Torba, una piccola frazione del comune di Capalbio, in provincia di Grossetto. Il parroco ha dovuto fare i conti con la realtà e ha visto che purtroppo sempre meno fedeli vanno in chiesa e le spese sono comunque sostenute a causa del caro bollette.

E così, Don Marcello, ha chiuso la piccola chiesa che fa parte del Sacro Cuore Torba – Giardino e l’ha messa in vendita, con la speranza che qualcuno possa acquistarla.

Le parole del parroco: “Non ha senso tenere aperto”

Don Marcello, come riporta il quotidiano Il Tirreno, ha preso questa scelta a malincuore ed ha dichiarato: “Alla Torba abitano sempre meno persone. Ostinarsi a tenere aperto non ha molto senso“.

Poi, in merito alla vendita della chiesa di Torba, ha affermato: “Chi può si faccia avanti“. Questo sembra quasi un grido disperato per cercare di salvare la parrocchia.