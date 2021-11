Parte “Data Comedy Show”, primo programma che dà i numeri…veri

Roma, 15 nov. (askanews) – Ragionare sulle statistiche non è mai stato così divertente. Debutta su Rai2 un nuovo panel show comico che racconterà la nostra società attraverso dati e statistiche certificate: “Data Comedy Show”, condotto da Francesco De Carlo, in onda da martedì 16 novembre in seconda serata, per otto puntate. A sfidarsi in spassosi giochi e quiz alla ricerca dei dati e notizie più curiosi, nella prima puntata, saranno Federica Cacciola, Carmine Del Grosso, Valerio Lundini e Saverio Raimondo.

Prodotto da Verve Media Company per Rai2, lo show è un format innovativo in cui dati certificati da Istat, l Istituto Nazionale di Statistica, diventano lo spunto a prova di fake news per una risata ma anche per scoprire aspetti della realtà. La collaborazione tra Rai e Istat rientra nelle strategie dell Istituto di statistica per promuovere i censimenti permanenti e favorire tra i cittadini una miglior conoscenza del Paese partendo dai numeri e dalle percentuali, informazioni sicure che fotografano la reale situazione.

I migliori protagonisti della scena comica italiana si vedranno presentare una percentuale, un grafico o un istogramma e dovranno indovinare a cosa si riferisca attraverso percorsi divertenti e talvolta surreali, con il coinvolgimento del pubblico in studio: un vero duello all ultima ipotesi in cui a battersi saranno ogni volta due squadre composte da due comici per parte.

Nel corso delle otto settimane i comici che giocheranno con i numeri di “Data Comedy Show” saranno Edoardo Ferrario, Federica Cacciola, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Stefano Rapone, Luca Ravenna, Valerio Lundini, Michela Giraud, Saverio Raimondo, Carmine Del Grosso, Martina Catuzzi, Daniele Tinti, Tommaso Faoro, Francesco Arienzo, Daniele Fabbri e Francesco Lancia . Ogni puntata sarà chiusa da un riassunto comico-musicale realizzato dal duo dei TU.

Il conduttore Francesco De Carlo sarà affiancato da un pool di “datisti” che dalla postazione web forniranno spiegazioni e approfondimenti sui dati, sulle domande e sugli scenari trattati.