Partecipano a pellegrinaggio e si sposano lungo il Cammino

Roma, 5 set. (askanews) – Doveva essere un normalissimo pellegrinaggio. E invece si è trasformato in una luna di miele. Perché “Il Sentiero di Francesco”, da Assisi a Gubbio, lungo la Via di Francesco, ha visto protagonisti Ixia, 33 anni di Urbino e Alessandro, 37 di Montecchio. Dopo la partenza da Valfabbrica e dopo aver camminato insieme agli altri viandanti e ad alcuni parenti e amici, i due giovani si sono sposati all’eremo di San Pietro in Vigneto. La cerimonia è stata presieduta dal vescovo di Gubbio, mons. Luciano Paolucci Bedini.