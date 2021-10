Partenza da Palermo con destinazione Bologna: una signora sbaglia volo e si trova in Polonia

Disavventura per una signora siciliana che sbaglia volo e invece di atterrare a Bologna si ritrova a Breslavia, in Polonia.

Una disavventura e tanto spavento per una donna siciliana di 69 anni diretta a Bologna. Arrivata all’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino“, invece di prendere un volo per l’aeroporto di Bologna “Guglielmo Marconi“, è salita su un volo per la Polonia.

Un’anziana signora sbaglia volo e si ritrova in Polonia

La vicenda risale a mercoledì 20 ottobre 2021. La 69enne siciliana doveva raggiungere la nipote che vive a Ferrara, ma è originaria di Alcamo, provincia di Trapani. La nipote si è detta indignata dalla mancanza di assistenza per l’anziana e per i controlli pressappoco inesistenti che le hanno permesso di salire su un volo per la Polonia.

Anziana signora sbaglia volo: l’atterraggio in Polonia

La 69enne siciliana solo dopo l’atterraggio a Breslavia, in Polonia, si è resa conto dell’errore commesso. Dall’altra parte, la famiglia provava a mettersi in contatto con l’anziana senza successo e con l’assistenza della compagnia aerea Ryanair. Attimi di terrore per la donna dopo essere atterrata in Polonia, in quanto a fatica è riuscita a farsi capire dagli operatori della compagnia aerea.

Anziana signora sbaglia volo: il ritorno in Italia

Fortunatamente però, una passeggera di quel volo ed un’addetta alle pulizie sono riuscite ad aiutare l’anziana signora che una volta giunta al consolato italiano è riuscita a tornare in Italia con un volo partito dall’aeroporto di Cracovia.