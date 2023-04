Parti Vip alla Santa Famiglia, centro di eccellenza nazionale

Roma, 27 apr. (askanews) – Achille, Brando e Mia. Tre nuove vite sbocciate a poca distanza nella storica Clinica romana Santa Famiglia, in via dei Gracchi.

E se la denatalità è la preoccupazione del paese, in questo Centro Nascite di eccellenza nazionale e unica struttura mono specialistica in ostetricia e ginecologia in Italia, si respira tutta un’altra aria.

Due bimbi e una bimba, nati nell’amore della propria famiglia. In un racconto di felicità che è uguale a tutte le latitudini. Eppure parliamo di tre neonati che in comune hanno l’essere già Vip: Achille è il secondo genito della coppia Marta Bertolli Balestra, nipote dello stilista e dirigente della Federazione

Italiana Sport del Ghiaccio, e Matteo Marsaglia campione di sci che ha recentemente annunciato l’addio alle gare per prepararsi a nuove sfide personali e un anno sabbatico da “papà a tempo pieno”. Un parto tutto…di corsa:

“Esatto – dice la mamma – io sono abituata a programmare la mia vita, gli impegni, il lavoro, però davanti ad una nascita queste cose non si possono

programmare, dovevo partorire oggi invece ho partorito 3 giorni fa. Sono venuta da Milano per venire in questa struttura per farmi seguire dal dott. Cipriano e dall’ostetrica Stefania, persone meravigliose e partorire qui è qualcosa di unico”.

Ha corso anche il Papà:

“Ci ha messo tutti un pò di fretta, eravamo tranquilli, il papà sportivo aveva programmato di andare a surfare poi però mi sono fatto trovare pronto per il cambio di programma”.

Brando invece è il figlio della coppia di campioni di polo Ginevra D’Orazio e Oscar Mancini:

“E’ andato tutto molto bene, in una clinica con tantissimi parti all’anno, forse la prima in Italia, noi ci siamo trovati benissimo, siamo super contenti, è stato bellissimo partorire qui”, sono le parole della mamma.

Conserva ancora una grande emozione papà Oscar, argentino:

“Per fortuna è andato tutto bene, rapido, la mamma stava bene, entrato in sala Brando già era nato e già si sentiva che piangeva. Veramente una grande emozione”.

Fiocco rosa infine per il terzino della Lazio Adam Marusic e la neomamma Milica Ugarak, con l’arrivo di Mia.

“Avere una bimba è per me la cosa più bella della vita sono molto contento, con mia moglie. Siamo veramente felici, voglio ringraziare il dott. Cipriano che ci è stato vicino in questi bellissimi momenti”, commenta il calciatore.

Dai genitori ai professionisti della Santa Famiglia. Fondamentale il ruolo dell’ostetrica, Marisa ha un’esperienza trentennale:

“La nascita di un bambino è un’inno alla vita, ed è una esperienza fantastica stare dietro alle donne che ci seguono, e la nostra soddisfazione alla fine è veder nascere un bambino sano e aver seguito le pazienti fin dalla gravidanza”.

L’ultima parola ovviamente al ginecologo, Luca Cipriano:

“Parti Vip? Ogni parto è Vip, speciale, unico. Non esistono mamme o papà Vip, esistono personaggi più famosi, a noi fa piacere che scelgano questa struttira, ne siamo contenti, vuol dire che lavoriamo bene. Ma siamo contenti anche con le coppie non vip, perchè ci hanno scelto, il nostro percorso, il nostro stile,

lavorando per un risultato bellissimo come il far nascere un bimbo e una bimba nella gioia, nell’emozione e soprattutto nella

sicurezza”.