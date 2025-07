Partita del cuore, i cantanti hanno battuto i politici 8 a 6

Roma, 16 lug. (askanews) – È finita con la vittoria dei cantanti per 8 a 6 contro i politici, allenati dal presidente del Senato Ignazio la Russa, la XXXIV Partita del Cuore 2025 che si è tenuta martedì 15 luglio allo Stadio Gran Sasso dell’Aquila. Premiato come miglior giocatore della serata, Moreno, della nazionale italiana cantanti che ha ringraziato esibendosi con un breve rap improvvisato.

“Quello che è sicuro è che è una partita di amicizia, destinata a dare aiuto ai bambini e questo è il motivo per cui siamo qui. Ma anche quello di avvicinare parlamentari al mondo dello spettacolo e tra di loro parlamentari di diverse composizioni partitiche. In ogni tempo di partita, come selezionatore, ho dovuto tenere presente che ci doveva essere un mix tra i vari partiti”, ha detto La Russa nelle vesti di allenatore della Nazionale dei politici, che ha scherzato con Cannavaro, presente al momento dell’assegnazione delle maglie.

Il ricavato dell’incasso e le donazioni solidali andranno alla Fondazione Bambino Gesù.