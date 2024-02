Partito turco filo-curdo annuncia candidati alle municipali Istanbul

Roma, 9 feb. (askanews) - Il partito turco filo-curdo Dem ha scelto due candidati di basso profilo - Meral Danis Bektas e Murat Cepni - per la corsa a sindaco di Istanbul, due settimane dopo che Basak Demirtas, 47enne moglie del leader curdo in carcere, Selahattin Demirtas, si è improvvisamente rit...

Roma, 9 feb. (askanews) – Il partito turco filo-curdo Dem ha scelto due candidati di basso profilo – Meral Danis Bektas e Murat Cepni – per la corsa a sindaco di Istanbul, due settimane dopo che Basak Demirtas, 47enne moglie del leader curdo in carcere, Selahattin Demirtas, si è improvvisamente ritirata dal voto in programma il 31 marzo. La portavoce del partito Dem, Aysegul Dogan, ha annunciato:

“I nostri co-candidati a sindaco per la città metropolitana di Istanbul sono Meral Danis Bektas e Murat Cepni”.

“Sappiamo molto bene che siamo un movimento politico che ha troppa esperienza per essere limitato alle opzioni di perdere o vincere. Eravamo così ieri e siamo così oggi. Non adottiamo le nostre decisioni come segno di resistenza a qualcuno o come segnale per altri. Questo è il motivo per cui non sfidiano nessuno o non facciamo favori a nessuno”, ha aggiunto.

Secondo gli analisti, la decisione del partito di non candidare un nome con maggior peso potrebbe sottrarre alcuni voti all’attuale sindaco e ridurre le possibilità del presidente turco Erdogan di riprendere il controllo amministrativo della più grande città della Turchia.