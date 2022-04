Partnership Topps con Uefa per Euro 2024 con Mourinho testimonial

Roma, 6 apr. (askanews) – Topps Company ha annunciato la partnership con la UEFA in qualità di licenziatario ufficiale per UEFA EURO 2024, il campionato europeo di calcio che si giocherà in Germania. E ha scelto un testimonial d’eccezione, l’allenatore della Roma José Mourinho.

A partire dal 2022, spiega una nota, Topps sarà partner esclusivo per gli sticker, le trading card e i collezionabili ufficiali legati al Campionato Europeo e alle altre competizioni UEFA per le squadre nazionali.

Già partner ufficiali per la Champions League e per tutte le altre competizioni UEFA per club, Topps e UEFA hanno annunciato la partnership anche per l Europeo 2028 e le altre competizioni UEFA per le squadre nazionali, comprese la Nations League e l’Europeo femminile.

Topps, che all’inizio di quest anno è diventato parte di Fanatics, piattaforma sportiva digitale leader a livello mondiale, diventerà il nuovo partner ufficiale della UEFA dal 2022 al 2028, fornendo sticker esclusivi, trading card e collezionabili.

A dare visibilità all’accordo, come detto, sarà José Mourinho. Il tecnico portoghese, Euro Ambassador, sceglierà personalmente i giocatori che saranno inclusi nelle collezioni di Topps. Nella spiritosa campagna promozionale #TheSpecialSelection, Mourinho viene presentato come il selezionatore ufficiale di tutte le squadre nazionali per Topps e le collezioni Road To UEFA EURO 2024. I primi esclusivi prodotti saranno lanciati nell estate 2022. All’interno dello spot di annuncio della partnership, Topps aiuta Mourinho – che prima di arrivare a Roma ha vinto praticamente tutto alla guida di Porto, Chelsea, Real Madrid, Manchester United e Tottenham – a realizzare l’unica cosa mancante nella sua scintillante carriera: allenare una nazionale. O almeno selezionare i giocatori delle nazionali che saranno inclusi nell’album di figurine di Topps.