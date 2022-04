Una donna non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale e ha partorito per strada, nella piazza del paese, a Baruchella, in provincia di Rovigo.

Una donna non è riuscita a raggiungere l’ospedale per partorire e il bambino è nato per strada, nella piazza del paese. Il fatto è accaduto a Baruchella, in provincia di Rovigo.

LEGGI ANCHE: Una donna partorisce nella metro sotto i bombardamenti a Kiev

Partorisce nella piazza del paese: non fa in tempo ad arrivare all’ospedale

Ormai non c’era tempo per raggiungere l’ospedale. Così una donna ha partorito suo figlio per strada, in piazza Libertà, la piazza centrale di Baruchella, in provincia di Rovigo. Grazie al supporto del medico e del personale sanitario arrivati in ambulanza, tutto è avvenuto in modo naturale, senza problemi. L’apprensione è stata grande, perché il parto è un momento molto delicato, ma tutto è andato per il meglio e la donna ha potuto stringere il suo bambino.

La donna, di origini marocchine, era partita da Castelnovo Bariano perché erano iniziate le contrazioni. Pensava di riuscire ad arrivare in ospedale, ma il figlio aveva fretta di nascere. Visto che la situazione stava diventando complicata, il padre ha deciso di fermarsi con la macchina davanti ad una farmacia, per chiedere aiuto.

Mamma e figlio stanno bene

Tutti si sono mossi per fornire aiuto alla donna, mentre l’ambulanza e l’automedica del Suem sono partiti dall’ospedale di Trecenta.

Dopo una corsa velocissima, sono riusciti ad aiutare la donna a partorire. “Abbiamo visto tanta confusione, un uomo che correva preoccupato. Poi abbiamo sentito piangere un bambino e abbiamo visto l’uomo con il piccolino in braccio, una grande emozione” hanno commentato i titolari del bar “Il Ghiottone“, che si trova di fronte. La mamma e il suo bambino sono stati trasportati all’ospedale di Rovigo e stanno bene.