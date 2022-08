A Pasadena, i filmati del camion che precipita da un cavalcavia sono spaventosi. Nessun morto segnalato.

A Pasadena, in Texas, ha avuto luogo un incidente ripreso in video da alcune persone. Un camion pesante si schianta e precipita da un cavalcavia sulla Highway 225, in direzione est. Accadeva ieri, giovedì 18.

Pasadena, un camion si schianta e precipita da un cavalcavia: la ricostruzione

L’incidente svoltosi a Pasadena, in Texas, non è molto diverso da quello che aveva provocato la morte di un ragazzo all’inizio del mese in corso.

Secondo la ricostruzione della polizia di Pasadena, che si è occupata del caso, i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati due camion a 18 ruote. Il luogo del fatto si è speso sulla Highway 225. Nello scontro, uno dei veicoli è precipitato dal cavalcavia.

Non si sa ancora come il camion abbia effettivamente perso il controllo. Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi.

I video online dell’incidente

Tra gli spettatori che hanno assistito all’incidente, due di loro sono riusciti ad immortalare il momento con il proprio smartphone. Nelle immagini, viene mostrato il camion che si ribalta verso il bordo strada per poi precipitare giù dal cavalcavia, sparendo alla vista.

Un altro testimone, invece, ha filmato il camion sdraiato a terra, su un fianco.

Miracolosamente, si è trattato di un incidente che non ha provocato morti. Non ha avuto la stessa sorte un fatto molto simile, il 5 agosto, il gorno in cui un camion betoniera ha simulato un simile epilogo.

In quella circostanza, però, moriva un ragazzo. La vittima si trovava nel SUV su cui è atterrato il camion.