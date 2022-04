Pasolini: lunedì convegno Fondazione Magna Carta

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Un “ritratto politico” di Pier Paolo Pasolini nell’anno del centenario della sua nascita. Un ritratto del “comunista espulso dal Pci per ‘indegnità morale’, dell’omosessuale dichiarato che non è mai diventato un’icona gay, del Pasolini che difende i poliziotti figli del popolo contro gli studenti figli della borghesia”.

È l’iniziativa promossa dalla Fondazione Magna Carta, che ha deciso di chiamare a raccolta un parterre variegato e significativo “per approfondire –si legge in una nota– le molte, complesse sfumature di un intellettuale il cui pensiero non solo ha fortemente influito sulla cultura politica del nostro Novecento, ma ha lasciato una scia di suggestioni ancora potenti”.

"L’incontro, in programma lunedì 5 aprile alle ore 18:00 presso Palazzo Falletti in via Panisperna 207, sarà introdotto dal presidente della fondazione Gaetano Quagliariello e vedrà gli interventi di Ferdinando Adornato, Tommaso Cerno, Guido Crosetto, Stefano Fassina, Eugenia Roccella e Gianfranco Spadaccia.