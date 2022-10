Pasotto (Fridays for future): governo ascolti la voce dei giovani

Modena, 22 ott. (askanews) – “Spero che il nuovo governo venga in considerazione la voce dei giovani. Non è una cosa che abbiamo visto rispecchiata nell’età dei ministri, ma spero che venga tenuto in considerazione il nostro futuro”. Lo ha detto l’attivista di Fridays for future, Sofia Pasotto, a margine del suo speech “Smontare la crisi climatica (come fosse un mobile dell’Ikea)” a FestiValori, il festival della finanza etica a Modena.

“Il cambiamento climatico e la crisi climatica sono cose che crediamo siano facili da trattare e da costruire – ha aggiunto Pasotto -. E’ facile scappare nella costante ‘emissione di gas clima alteranti’ ma sono anche argomenti e situazioni molto difficili da smontare. Perché il cambiamento e la crisi climatica sono estremamente complesse dal punto di vista scientifico e chimico ma anche politico e socioeconomico perché sono connesse a tutti gli aspetti della nostra vita.

Quindi smontarla pezzetto per pezzetto, vite per vite, è un’operazione quasi impossibile. Oggi ci proviamo semplificando molto e cercando di non perdere nessuno dei pezzetti”.