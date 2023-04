Pasqua 2023, è caro colomba: aumento dei prezzi del 31,8%

L’inflazione colpisce anche uno dei dolci più amati della nostra tradizione, massimo simbolo della Pasqua sulle nostre tavole: anche per quanto riguarda la deliziosa colomba, infatti, gli italiani si troveranno costretti a dover sborsare cifre notevolmente più alte rispetto agli anni passati. Ecco il dettaglio dell’aumento dei prezzi.

Chiunque voglia chiudere il proprio ricco pranzo pasquale con il dolce tradizionale si troverà quindi costretto a pagare molto più rispetto al passato, in media il 31,8% in più.

Questo è quello che nelle scorse ore ha confermato il Codacons, che ha messo a confronto i prezzi del prodotto dolciario di quest’anno con quelli del 2022, evidenziando che in alcuni casi gli aumenti dei prezzi hanno superato persino il 70%.

Ecco il comunicato del Codacons, riportato anche dall’Ansa:

Il prodotto che registra i rincari più pesanti è senza dubbio la colomba. L’aumento medio rispetto lo scorso anno è infatti del +31,8%, con punte del +73,6% in alcuni supermercati per quella classica. Per le colombe farcite (limone, cioccolato, pistacchio, ecc.) gli aumenti variano da un minimo del 20,7% a un massimo del 60,8%.