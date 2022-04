Pasqua con l’agnellina Alma salvata dal macello

Roma, 10 apr. (askanews) – “Che differenza c è? Anche ad Alma, agnellina salvata dal macello, piace correre e saltellare in giardino e in casa, sonnecchiare sul letto, guardare i cartoni animati in tv, farsi coccolare, esattamente come al cane o al gatto di famiglia”. È il concetto-base della campagna #chedifferenzace, con cui la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente guidata dall’ex ministra di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla, invita a “non consumare carne, e men che meno carne di agnello o di capretto, in occasione delle prossime festività”