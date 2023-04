Pasqua, in Indonesia torna la secolare processione con le barche

Roma, 7 apr. (askanews) – Migliaia di pellegrini cattolici hanno partecipato a una processione pasquale in acqua al largo dell’Indonesia orientale; una tradizione secolare ripresa quest’anno dopo tre anni di fermo a causa della pandemia. I riti della Semana Santa, o Settimana Santa, sono tornati a Larantuka, tranquilla cittadina soprannominata da alcuni “il Vaticano dell’Indonesia”.

Circa 7.000 persone hanno celebrato la messa del venerdì santo sull’isola di Flores, prima di trasportare una cassa che si ritiene contenga la statua sacra di Gesù Bambino in barca lungo la costa della città a maggioranza cattolica. Negli ultimi anni, la comunità cristiana in Indonesia, a maggioranza musulmana, è stata oggetto di discriminazioni e di diversi attacchi da parte di militanti islamici. I cattolici rappresentano circa il 3% dei 270 milioni di abitanti.

L’evento culmina con una parata notturna a cui partecipano i pellegrini in abiti neri per piangere la morte di Gesù. Accendono candele e portano una statua di Maria accanto alla statua di Gesù, che di solito si trova in una bara avvolta di nero. La marcia attira anche membri di altre fedi, attratti dal mix di leggenda locale e riti religiosi. La tradizione affonda le sue radici in un mito del XVI secolo, secondo il quale un ragazzo avrebbe trovato una statua femminile mentre pescava. I primi missionari portoghesi che arrivarono in Indonesia la riconobbero come Maria.