Pasqua rock con "Jesus Christ Superstar" al Teatro Sistina di Roma

Roma, 17 apr. (askanews) – Per la Pasqua e nell’anno del Giubileo, dal 17 al 27 aprile, torna in scena al Teatro Sistina di Roma il titolo più famoso tra le opere rock, “Jesus Christ Superstar” di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, con l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e un grande cast di performer.

Prodotto dalla PeepArrow Entertainment, sempre in lingua inglese, il “Jesus Christ Superstar” firmato da Massimo Romeo Piparo, che lo porta in scena dal 1994, è considerato un vero e proprio fenomeno internazionale, applaudito in Italia e in Europa da 3 milioni di spettatori. Il regista:

“Jesus Christ Superstar torna al Sistina in un appuntamento che non poteva non arricchirsi di una duplice valenza, sia quella delle Feste di Pasqua, ma anche nell’anno giubilare nella Capitale, sede di questo Giubileo. Una proposta internazionale interamente cantata in inglese che sicuramente farà contento il pubblico straniero che affollerà Roma nei prossimi giorni”, ha affermato.

Luca Gaudiano, che tra l’altro ha compiuto 33 anni a dicembre, interpreta per la prima volta il ruolo di Gesù, e Beatrice Baldaccini, quello di Maria Maddalena, anche per lei una prima:

“Un palcoscenico meraviglioso che ci aspetta quello del teatro Sistina con un girevole incredibile sul quale facciamo tanti chilometri. Siamo felici di interpretare questi ruoli”, ha detto Gaudiano. “Un sogno che si avvera fino al 27 aprile al Teatro Sistina”, ha aggiunto Beatrice Baldacciani-Maria Maddalena.

Premiata costantemente dal pubblico e dalla critica, l’opera di Piparo ha vinto anche il prestigioso Musical World Award, uno dei riconoscimenti internazionali più autorevoli nell’ambito del Musical.