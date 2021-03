Le regole per gli spostamenti e le seconde case a Pasqua. Le Regioni in cui si può andare e in cui, invece, è vietato entrare.

Il decreto firmato dal Governo permette ai cittadini di spostarsi verso le seconde case anche se queste si trovano in una regione in zona rossa, fino alla fine delle festività pasquali. Le ordinanze delle Regioni, però, sono tutte diverse e alcuni governatori hanno deciso di imporre il divieto.

Seconde case a Pasqua

Alcuni governatori hanno deciso di vietare nei giorni di vacanza di consentire lo spostamento verso le seconde case, per evitare che possano crearsi assembramenti e per non rischiare di aumentare la pressione sulle strutture ospedaliere. Le regole del Dpcm consentono lo spostamento verso la seconda casa soltanto al nucleo convivente e solo se la casa è disabitata. Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti e può raggiungerla solo chi dimostra di essere proprietario o affittuario da prima del 14 gennaio 2021.

Eugenio Giani, governatore della Toscana, ha firmato un’ordinanza valida fino all’11 aprile che vieta di raggiungere la seconda casa se non per motivi gravissimi. Sarà necessaria, quindi, un’autocertificazione e i controlli potranno essere anche successivi. Stessa regola è stata stabilita da Christian Solinas, governatore della Sardegna, dove è possibile raggiungere la seconda casa solo per motivi di salute o esigenze lavorative, presentando la certificazione di avvenuta vaccinazione o di negatività al tampone.

In Campania “dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile“. Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha firmato l’ordinanza. Per andare in Sicilia bisogna effettuare un tampone nelle 48 ore prima dell’arrivo. Se questo non è possibile si dovrà rimanere in quarantena, come prevedono le disposizioni del governatore Nello Musumeci. In Valle D’Aosta “sono vietati gli spostamenti in entrata per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quelle principali“. Stessa regola in Alto Adige, dove è vietato a chi non risiede in Provincia di Bolzano di raggiungere le seconde case a meno che non ci siano esigenze lavorative o situazioni di necessità. In Liguria valgono le regole stabilite dal Governo, ovvero si potrà raggiungere la seconda casa.