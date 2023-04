Pasqua Vini ed il legame con l'arte: presentata "Luna Somnium"

Verona, 3 apr. (askanews) – Ogni persona è alla ricerca di esperienze uniche e piene di senso, di connessioni capaci di offrire esperienze significative, in grado di coinvolgere ed emozionare individui e comunità. L’arte risponde perfettamente a queste aspettative, attraverso un linguaggio immediato, senza filtri e autentico, che sa superare barriere linguistiche, culturali e di genere. Per il secondo anno consecutivo, Pasqua Vini ha affidato a fuse* il compito di portare a Vinitaly un progetto artistico coinvolgente che vede la luna come protagonista.

Lo afferma Riccardo Pasqua, Amministratore Delegato di Pasqua Vini: “La Luna ha un potere simbolico molto forte, è sempre stata vista dall’uomo come il simbolo dell’attenzione verso l’esplorazione, l’innovazione e la sperimentazione, che è esattamente ciò che ci piace fare a casa Pasqua”.

Cosa, nella storia, ha ispirato l’uomo a cercare, esplorare, immaginare più della Luna? “Luna Somnium” è un’installazione site-specific, riprogettata da fuse* per lo spazio delle Gallerie Mercatali di Verona. A presentare l’installazione è Mattia Carretti dello Studio Artistico Fuse*: “Il progetto nasce con l’idea di stimolare le persone verso l’adozione di nuovi punti di vista. Il titolo prende ispirazione da uno scritto di Keplero del 1600 considerato come il primo testo di fantascienza”.

Lunedì 3 e martedì 4 aprile, dalle ore 20.00 alle 22.00, l’ingresso presso le Gallerie Mercatali di Verona sarà aperto al pubblico.