Pasqualino Maione è tornato a parlare della malattia che l’ha colpito un anno fa. L’ex talento di Amici è stato nuovamente ricoverato in ospedale ed è grato a tutti i medici che gli hanno salvato la vita.

Pasqualino Maione parla della malattia

Tramite i suoi profili social, Pasqualino Maione ha parlato con i suoi fan della malattia che, da circa un anno, gli ha cambiato la vita. Lo scorso giugno, l’ex talento di Amici è stato nuovamente ricoverato in ospedale per un problema al rene. E’ rimasto in nosocomio per 3 settimane, poi si è concesso una piccola vacanza al mare. Come sta oggi?

Le parole di Pasqualino Maione

Pasqualino ha voluto ripercorrere con i fan le tappe della sua malattia. Ha raccontato:

“Esattamente un anno fa, 16 agosto 2022, venivo ricoverato in ospedale per Covid, febbre alta, ma soprattutto per gli atroci mal di testa che mi tenevano a letto senza potermi alzare e che non passavano con nessun medicinale… Dopo giorni in ospedale a Nola al Santa Maria della Pietà il Covid andò via ma i mal di testa purtroppo no. Dopo mille analisi, risonanze e tac, i medici scoprirono che c’era qualcos’altro a provocarmi i lancinanti mal di testa e che molto probabilmente poteva trattarsi di un virus“.

I medici gli hanno salvato la vita

Pasqualino Maione è grato ai medici che gli hanno salvato la vita perché la malattia gli ha fatto comprendere quanto sia importante aprire gli occhi al mattino. Ha dichiarato: