Passante Bologna, Priolo: firma protocollo tra gennaio-febbraio

Casalecchio di Reno, 18 dic. (askanews) – “Con il Ministero e con Aspi abbiamo condiviso le opere che devono rientrare in questo nuovo protocollo che contiamo di firmare tra gennaio e febbraio, che contiene ovviamente la rivisitazione e ottimizzazione del Passante”. Lo ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, a margine dell’iniziativa di Anas a Casalecchio alla presenza del ministro Salvini.

“Confermo quello che dice il ministro, nel senso che anche il direttore delle concessioni sta lavorando insieme ad Aspi per la definizione di questo Pef che Aspi deve presentare – ha proseguito Priolo -. Abbiamo già definito alcune opere di adduzioni che entreranno in questi lavori come i ponti sul Reno che per noi sono molto importanti, ma anche la ridefinizione della Complanare Nord e probabilmente ci sarà una quarta corsia dell’autostrada in virtù della Complanare, il nodo di Funo che per noi è molto importante”.

“Diciamo che i contenuti dei lavori che dovremmo fare sono sul tavolo del protocollo – ha concluso l’assessore -. E’ ovvio che la definizione del Pef sarà quello che definirà i lavori dal punto di vista proprio operativo, però è vero che ci stiamo lavorando ed è vero che entro gennaio questo quadro sarà concluso”.