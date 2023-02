Passaporti in tilt in Italia: lunghe attese e code

Passaporti in tilt in Italia: lunghe attese e code

Passaporti in tilt in Italia: lunghe attese e code

I tempi di attesa per avere il passaporto in Italia possono arrivare fino a tredici mesi: l'inchiesta di Altroconsumo

Altroconsumo ha compiuto un’inchiesta in tredici città italiane sui tempi di attesa per avere il passaporto.

Le code sono lunghissime e i tempi dilatati: per avere il documento si arriva ad aspettare anche più di un anno.

Altroconsumo, l’inchiesta sui passaporti: attese di mesi e viaggi saltati in Italia

Come sappiamo, ormai da diverse settimane in Italia c’è un problema passaporti. Gli uffici delle questure delle città del nostro Paese fanno registrare code lunghissime. L’associazione di consumatori Altroconsumo ha fatto un’inchiesta in 13 città italiane da cui è emerso un quadro abbastanza preoccupante.

Provando a prenotare un appuntamento per il rilascio del passaporto sulla piattaforma ministeriale, infatti, le prime date disponibili in molte città erano dopo sei mesi, a Padova e a Genova addirittura il risultato è “nessuna data disponibile”.

Le conseguenze: saltati 80 mila viaggi

Secondo quanto spiegato da Assoviaggi, l’associazione del turismo organizzato Confesercenti, questa situazione di stallo dei passaporti ha avuto un impatto molto negativo sulle agenzie viaggi. Si stima, infatti che le agenzie abbiano avuto circa 150 milioni di mancate vendite, con 80 mila viaggi mancati.

Il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi ha spiegato cosa sta succedendo: “Le ragioni del caos attuale sono la somma di nuove richieste e di quelle ‘arretrate’ a causa del Covid. Adesso però occorre trovare una soluzione che non può essere quella degli open day, che inevitabilmente si trasformano in nuovi ingorghi.”