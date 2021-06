Passeggera dell’aereo si toglie le mutande e le asciuga con la ventola dell’aria: choc in volo

Una passeggera toglie le mutande e le asciuga servendosi del bocchettone dell'aria, la scena viene ripresa dagli altri a bordo.

Non dev’essere un periodo facile per il personale a bordo degli aerei, costretti a dover subire spesso delle scene quantomai stravaganti. Dopo i molti video di persone a bordo che litigano per via della mascherina e dei differenti punti di vista sulla pandemia, c’è un nuovo filmato che sta facendo il giro del web e vede una passeggera togliere le sue mutande e avvicinarle alla ventola dell’aria condizionata dell’aereo per poterle asciugare.

Ma attenzione, il video non è recente.

Passeggera toglie le mutande e le asciuga con l’aria condizionata

La scena inedita è stata ripresa dagli altri passeggeri che hanno poi postato le immagine sul web. A riportare la notizia nei giorni scorsi, conferendole dunque la possibilità di circolare a maggiore velocità, è stato il Sun che ha appunto ripostato il video scrivendo: “La passeggera che non vorresti mai accanto su un aereo”.

La verità sul video della passeggera che toglie le mutande e le asciuga

Per quanto il video della passeggera che toglie le mutande e le asciuga sia venuto fuori solo ora su larga scala, questo risale a qualche anno fa, al 2018 per l’esattezza. Il gesto, decisamente poco elegante, aveva attivato anche un’accesa discussione online tra chi sosteneva che la donna avesse tolto le mutande che indossava in quel momento per farle asciugare e chi invece riteneva che la “signora” avvesse preso l’indumento da una borsa.

Il video della passeggera che toglie le mutande e le asciuga

Un video pre pandemia dunque e che da una parte ci ricorda com’era il mondo prima del 2020 e dall’altra ci fa rendere conto che forse qualcosa non funzionava già da quei tempi. Non è noto poi se qualcuno a bordo dell’aereo abbia rimproverato la signora che asciugava le mutande con l’aria condizionata oppure se la cosa sia rimasta circoscritta nel gesto di pochi minuti. Nulla, sia chiaro, se paragonato alle recenti scene sugli aerei, con la passeggera Ibiza-Bergamo che potrebbe sfortunatamente essere solo la prima di una lunga serie di situazioni al limite a bordo degli aerei o dei mezzi di trasporti collettivi più in generale.