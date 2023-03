Passeggero bandito a vita: fa pipì sul vicino di posto

Un passeggero è stato bandito a vita dalla compagnia aerea con cui viaggiava per aver urinato sul vicino di posto.

Passeggero dell’American Airlines bandito a vita

Uno studente indiano in evidente stato di ubriachezza ha fatto pipì sul suo vicino di posto. Per questo motivo l’American Airlines lo ha messo al bando dalla sua compagnia di volo. Il giovane aveva preso un volo da New York diretto a Nuova Delhi.

Episodio non isolato

L’episodio non è un caso isolato, infatti, è accaduto altre due volte.

La prima volta che un passeggero ha urinato sul vicino di posto è stato a novembre 2022, poi l’episodio si è ripetuto nel dicembre dello stesso anno. L’ultima volta che è successo è stato qualche giorno fa, ma la terza volta il ragazzo è stato bandito a vita dalla compagnia aerea.

In tutti e tre i casi sono state delle donne ad assistere all’atto osceno quanto assurdo, le quali hanno denunciato il passeggero.

Il ragazzo era ubriaco

Questa volta a urinare sul vicino di posto è stato il ventenne Arya Vohra. Gli altri utenti hanno notato che era visibilmente ubriaco.

Il passeggero sul quale il ragazzo ha urinato ha preferito non denunciare il giovane alle autorità. L’uomo ha segnalato l’episodio all’equipaggio.

La polizia aeroportuale ha fermato Arya e la compagnia aerea lo ha bandito a vita dai suoi voli.