Passeggiata in un parco di Pechino Xi Jinping e Vladimir Putin

Pechino, 17 mag. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping e del suo omologo russo Vladimir Putin si sono concessi alle telecamere durante una passeggiata in un parco di Pechino dopo un incontro informale a porte chiuse nella residenza Zhongnanhai. Putin è arrivato in Cina giovedì per una visita di stato di due giorni che rafforza le relazioni diplomatiche tra i due paesi. “Nuove opportunità storiche” attendono le relazioni sino-russe, ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping sottolineando la ricorrenza dei 75 anni dall’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Seconda tappa del viaggio del leader del Cremilino è Harbin, città cinese è situata a poche centinaia di chilometri dal confine con la Russia, a lungo un centro chiave per il commercio transfrontaliero e lo scambio culturale. Qui parteciperà all’apertura dell’Expo Russia-Cina e al Forum russo-cinese sulla cooperazione interregionale.

Il viaggio di Putin il primo all’estero dalla sua rielezione di marzo, e il secondo in poco più di sei mesi in Cina, rappresenta un’ancora di salvezza economica per la Russia dopo che l’Occidente l’ha colpita con sanzioni senza precedenti per la sua offensiva militare in Ucraina.