Passeggiata nel parco per i ministri del G7 prima del summit

Roma, 13 mag. (askanews) – Passeggiata mattutina nel parco del castello di Weissenhaus, in Germania, per i ministri degli Esteri del G7 in vista del summit in cui discuteranno principalmente della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze a livello regionale e globale, di crisi climatica e del suo impatto sulla sicurezza.

Accanto al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Victoria Nuland, sottosegretaria di Stato americano, Liz Truss, ministra degli Esteri britannica, Jean-Yves Le Drian, ministro degli Esteri francese, Melanie Joly, ministra degli Esteri canadese, Josep Borell, capo della diplomazia europea, Yoshimasa Hayashi, il ministro degli Esteri giapponese e Annalena Baerbock, ministra degli Esteri tedesca.