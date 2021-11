Passirano, anziano travolto da un’auto dopo una visita al cimitero: è morto

Tragedia a Camignone di Passirano, è qui che un anziano di 88 anni è stato travolto da un'auto all'uscita del cimitero, l'uomo è morto dopo una settimana

Camignone di Passirano, frazione del piccolo comune bresciano di Passirano, piange una vittima della strada, si tratta dell’anziano 88enne Pietro Tura.

L’uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada vicino l’uscita del cimitero locale, dove si era recato per far visita ai parenti defunti, a distanza di una settimana Pietro Tura si è spento nella giornata di sabato 20 novembre 2021.

Camignone di Passirano, anziano travolto da un’auto: morto dopo una settimana

Come era solito fare, Pietro Tura si era recato presso il cimitero di Camignone di Passirano per far visita alla tomba della moglie, ma proprio in una giornata come tante, all’uscita del cimitero l’uomo è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada.

Dopo l’incidente l’anziano 88enne ha lottato per restare in vita, ma purtroppo è venuto a mancare dopo una settimana, nella giornata di sabato 20 novembre 2021.

Camignone di Passirano, anziano morto dopo essere stato investito: chi era Pietro Tura

Pietro Tura è stato per tanti anni l’idraulico di Camignone di Passirano, tutti gli abitanti della piccola frazione del comune bresciano di Passirano piangono la sua scomparsa.

L’anziano non solo era conosciuto, ma era anche amato e stimato dai cittadini del paese, la notizia della sua morte è motivo di immenso dolore per tutte le persone che hanno avuto il piacere di relazionarsi con lui e soprattutto per i suoi quattro figli.

Camignone di Passirano, anziano morto dopo incidente su strada: i funerali

Dopo l’incidente Pietro Tura è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’Ospedale di Brescia, qui l’88enne è rimasto in prognosi riservata fino a quando nella giornata di sabato 20 novembre 2021 il suo cuore ha cessato di battere.

La cerimonia funebre per la scomparsa di Pietro Tura sarà celebrata nella giornata di martedì 23 novembre 2021 alle ore 10:00 presso la Parrocchiale di Camignone.