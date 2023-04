Pasta in bianco a 26 euro in un ristorante di Milano: è polemica

Un ristorante di Milano nel suo menù ha inserito la sua idea di pasta in bianco al prezzo di 26 euro. Il web insorge: “Una pasta in bianco a 26 ueor fa figo solo a Milano”.

Pasta in bianco a 26 euro: la scelta di un ristorante di Milano

La pasta in bianco è forse uno dei piatti più semplici da preparare, ma non per forza uno dei meno costosi, come possiamo vedere sul menù di un noto ristorante di Milano.

Si tratta del bar-ristorante dell’Hotel Portrait 10_11 in via Sant’Andrea, nel cuore del Quadrilatero della Moda. Se sul menù leggete “Pasta in bianco: 26 euro“, non state quindi leggendo male. Si tratta di una scelta fatta in maniera consapevole dai ristoratori. Solo due ingredienti: fusilloni di pasta e brodo di croste di parmigiano, ma niente burro, olio o parmiggiano reggiano grattugiato.

Ma perché proprio 26 euro? La giustificazione arriva dallo chef Alberto Quadrio che così spiega in una recente intervista rilasciata a La Cucina Italiana:

“La cuocio in un brodo che facciamo con le croste. Il brodo prima lo filtro, la parte solida la lavoriamo per ottenere la parte croccante del piatto, mentre il brodo viene fatto decantare in modo che la parte solida, quella grassa e quella liquida si separino. Nell’acqua ottenuta cuocio la pasta al dente e poi la manteco con la parte grassa, quasi una panna, al momento”.

Scoppia la polemica sui social

Non potevano di certo mancare i commenti al vetriolo sui social: “Che bello, un piatto di pasta in bianco come in ospedale. Ma a 26 euro, come in una delle cliniche private più costose del pianeta”. “Così si sdogana l’idea che la pasta in bianco possa costare 26 euro, e questo poi a cascata si ripercuote sui prezzi dei posti normali“.

Si torna sempre al folle rialzo dei prezzi delle case e del cibo:”Cosa è diventata questa città? Siamo noi gli stupidi, a pagare 26 euro per un piatto di pasta in bianco senza ingredienti”. Mangiare la pasta in bianco a 26 euro fa figo solo a Milano“.

Sono sempre i milanesi… — martee♮⧖⚓︎ (@xxmartyxo) April 20, 2023