Pat Carroll è morta: addio alla voce di Ursula de La Sirenetta

Pat Carroll è morta all'età di 95 anni: è stata la voce di Ursula nel film Disney La Sirenetta.

Lutto nel mondo del cinema: Pat Carroll è morta. Attrice e doppiatrice di fama internazionale, è stata la voce di Ursula de La Sirenetta. Non solo, ha partecipato anche a ER Medici in Prima Linea.

Pat Carroll è morta

Pat Carroll è morta sabato 30 luglio 2022 all’età di 95 anni.

Attrice e doppiatrice nota in ogni angolo del globo, molto probabilmente il suo decesso è da ricollegare a cause naturali. L’interprete non è famosa solo per i ruoli in tv e al cinema, ma anche per l’attività di doppiaggio: è sua, infatti, la voce di Ursula de La Sirenetta.

La carriera di Pat Carroll

Nel corso della sua lunga carriera, Pat Carroll ha preso parte a diversi titoli di successo, come la serie The Danny Thomas Show e ER Medici in Prima Linea.

Ad averle regalato grande popolarità e una immensa gioia personale è stato l’ingaggio come doppiatrice del personaggio di Ursula nel film Disney La Sirenetta. Pat ha doppiato la strega del mare in più occasioni, precisamente in: La Sirenetta (1989), La Sirenetta – Le nuove avventure marine di Ariel (1993) e La sirenetta II – Ritorno agli abissi (2000). “Per tutta la vita ho desiderato lavorare in un film della Disney. Quando mi hanno chiamato ero contentissima”, ha dichiarato l’attrice.

Pat Carroll su Ursula de La Sirenetta

In una intervista, Pat Carroll ha raccontato così la sua gioia per aver dato la voce a Ursula de La Sirenetta: