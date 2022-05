Patent box 2022: cos’è, come funziona e come si calcola?

La patent box 2022 è una deduzione 110% dei costi di ricerca e sviluppo dei progetti. Una misura che ha subito delle profonde modifiche.

Cos’è la patent box?

Con il decreto del 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato tutte le informazioni sulla Patent Box 2022, misura che ha subito profonde modifiche.

Con la Legge di Bilancio 2022 è passata dall’essere una detassazione parziale dei redditi derivanti dai beni immateriali ad una deduzione 110% dei costi di ricerca e sviluppo dei progetti. Per beni immateriali si intendono beni che, pur non avendo un valore diretto per l’azienda, come quello monetario, hanno un valore importante. Per esempio i software con copyright. Si applica su un opzione e ha una durata di cinque periodi di imposta.

La misura è irrevocabile e rinnovabile.

Come funziona?

Ne hanno diritto i soggetti titolari di reddito d’impresa, compresi gli enti non residenti in Italia e le società. Nel primo caso è necessario che i titolari siano residenti in Paesi in cui è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione. L’opzione consente una maggiorazione del 110% delle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di questi beni immateriali:

Software protetti da copyright;

Disegni e modelli tutelati giuridicamente;

Brevetti industriali;

Due o più dei beni citati, collegati tra loro in modo complementare.

La condizione per usufruire dell’opzione è che i beni siano usati in modo diretto o indiretto nello svolgimento della propria attività di impresa. Non possono esercitare l’opzione le imprese con reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario. Sono escluse le realtà in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o con in corso un procedimento per la dichiarzione di queste situazioni.