Patenti di guida: le nuove scadenze per conseguimento, rinnovo e foglio rosa

Con la proroga dello stato d'emergenza sono state programmate nuove date di scadenza per le patenti di guida (conseguimento, rinnovo e foglio rosa)

Con il perdurare dello stato d’emergenza in Italia, a causa di Covid-19 e della pandemia tutt’ora in atto, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ha reso note le nuove date di scadenza per le patenti di guida, in particolare per il conseguimento del documento, il rinnovo e per quanto riguarda il foglio rosa.

Ecco tutti i dettagli.

Secondo quanto emerge dall’ultima circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, l’estensione della validità delle patenti di guida, già precedentemente prevista per tutti i documenti in scadenza entro il 31 luglio 2021 viene ulteriormente ampliata per tutte le patenti la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per il momento dunque tutte le patenti che ricadono in questo intervallo temporale di scadenza saranno valide fino al 31 marzo del prossimo anno, ossia del 2022.

Come indicato nella nuova circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, le patenti che hanno una scadenza prevista tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020 saranno valide fino al 29 ottobre 2021.

Le patenti che invece sono scadute tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021, avranno un’estensione della validità di 10 mesi dopo la loro scadenza. Per tutte le patenti di guida che invece sono scadute tra l’1 e il 31 luglio 2021 la data di scadenza viene estesa fino al 29 ottobre 2021.

Si rammenta che le suddette proroghe non hanno alcuna validità nel caso in cui si voglia usare la patente di guida come documento d’identità.

All’interno della circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile sono contenute anche le nuove proroghe in merito al conseguimento delle patenti di guida.

Nello specifico, ecco quanto scritto dal Ministero a riguardo:

“La prova è espletata per le domande presentate entro l’anno 2020 entro il 31 dicembre 2021; per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, entro un anno dalla data di presentazione della domanda”.

Per quanto riguarda il foglio rosa, il documento che abilita i futuri patentati ad esercitarsi alla guida, dopo il superamento della prova teorica, è stato stabilito che per i candidati con foglio rosa in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il documento sia prorogato al 31 marzo 2022.