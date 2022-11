Paterlini (Gruppo Sapio): "Sfida è crescere in modo responsabile, in 4 anni raddoppiata dimensione"

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "La più grande sfida oggi è crescere in modo responsabile". E' quanto ha affermato all'Adnkronos il ceo del Gruppo Sapio Mario Paterlini in occasione della cerimonia di presentazione del francobollo emesso per il centenario dell'azie...

Roma, 17 nov.

(Adnkronos) – "La più grande sfida oggi è crescere in modo responsabile". E' quanto ha affermato all'Adnkronos il ceo del Gruppo Sapio Mario Paterlini in occasione della cerimonia di presentazione del francobollo emesso per il centenario dell'azienda. "Abbiamo lanciato nel 2018 un piano che ambiva a raddoppiare la dimensione della società in quattro anni, ci siamo quasi riusciti e questo ci consente di avere una dimensione importante sui nostri mercati di riferimento della sanità, dell'industria e della transizione energetica in Italia, Francia, Germania".

"Mettiamo l’umano e il capitalismo responsabile al centro delle nostre azioni" ha sottolineato il ceo Paterlini durante il suo intervento. "Siamo consapevoli che ogni azione – ha aggiunto – abbia un impatto e per questo ci impegniamo ogni giorno con lo scopo di esercitare un ruolo attivo nella società civile, per essere un esempio per le persone e l’ecosistema che ci ruota attorno perché possiamo costruire insieme un mondo migliore. Pertanto, per i prossimi 100 anni lavoreremo con un obiettivo cruciale: essere la miglior azienda da cui comprare, sulla quale investire, per la quale lavorare".