Patricia Donoso, la donna che dice di esser stata l'amante di Al Bano: "Era focoso"

Patricia Donoso è una donna spagnola che sostiene di esser stata l’amante di Al Bano Carrisi.

La donna ha anche svelato alcuni retroscena sulla loro presunta liaison.

Al Bano: la presunta amante

al Bano Carrisi ha smentito con fermezza di aver avuto una liaison con la donna spagnola di nome Patricia Donoso e ha anche fatto sapere che agirà per vie legali contro di lei. La donna intanto è tornata a parlare della sua presunta liaison con il cantante, svelando per altro alcuni pruriginosi retroscena: “Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio.

Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”, ha affermato la donna. Al Bano replicherà alle sue parole? In queste ore il cantante ha fatto sapere che la sua storica compagna, Loredana Lecciso, essendo una donna intelligente non avrebbe creduto ovviamente a quanto affermato dalla Donoso.

La donna sostiene anche che lei e Al Bano sarebbero stati presentati da un manager durante una partita di calcio e che si sarebbero frequentati per diverso tempo dopo il 2019.

Al Bano, che ha avuto modo di parlare con la donna in diretta tv, le ha dato della bugiarda e ha ovviamente smentito quanto da lei affermato.

Propio nel 2019 il cantante aveva vissuto un periodo di crisi con Loredana Lecciso, ma poi i due erano riusciti a chiarire e infatti oggi sembrano più uniti che mai.