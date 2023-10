Lutto nel mondo della musica: Patricia Janečková è morta. La soprano aveva soltanto 25 anni e lottava da tempo contro un tumore al seno. Prima del decesso è riuscita a coronare il suo più grande sogno.

Patricia Janecková è morta: addio alla soprano

Patricia Janečková è morta all’età di 25 anni. La soprano, diventata il simbolo europeo della lotta contro il cancro, è deceduta a causa di un tumore al seno. Aveva scoperto la malattia all’inizio del 2022, quando l’ha annunciato pubblicamente e si è ritirata dalle scene.

La lotta di Patricia Janečková contro il cancro

Dopo l’annuncio del cancro, Patricia Janečková aveva deciso di condividere con i fan la sua battaglia contro la malattia. Si è mostrata anche in sala operatoria, prima e dopo l’operazione di chirurgia per la rimozione del seno. Non solo, ha fatto vedere ai seguaci perfino la cicatrice della mastectomia. E’ anche per questo che la soprano è diventata simbolo europeo della lotta al cancro.

L’ultimo desiderio di Patricia Janečková

Prima della morte, Patricia Janečková è riuscita a realizzare il suo più grande sogno: sposare l’attore slovacco Vlastimil Burda. Le nozze sono state celebrate lo scorso 24 giugno nella città di Ostrava. “Uno dei giorni più belli della mia vita“, aveva ammesso la 25enne.