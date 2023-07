L’attivista egiziano Patrick Zaki è atterrato in Italia, all’aeroporto di Milano Malpensa. In serata, la conferenza stampa a Bologna.

Alle 16:50 di domenica 23 luglio, Patrick Zaki è atterrato in Italia. L'attivista egiziano ha raggiunto l'aeroporto di Milano Malpensa dopo essere decollato a bordo di un Boeing 737 della EgyptAir decollato da Il Cairo nel primo pomeriggio.

Patrick Zaki è atterrato a Malpensa: “Il giorno più importante della mia vita”

“È il giorno più importante della mia vita, ci vediamo a Bologna”. Sono state queste le prime parole di Zaki, dopo essere atterrato a Milano Malpensa. “Sono contento di essere in Italia”, ha aggiunto l’attivista egiziano.

Poco prima delle ore 16:00, a Malpensa erano già arrivati il rettore dell’università di Bologna, Giovanni Molari, e la professoressa Rita Monticelli, coordinatrice del Master europeo in studi di generi in cui il ricercatore si è recentemente laureato e che lo ha sempre sostenuto durante la detenzione. Il rettore e la professoressa, accolto Zaki, si sono messi in viaggio con lui per raggiungere il capoluogo emiliano.

L’attivista egiziano è tornato nel nostro Paese da uomo libero a distanza di tre anni e cinque mesi da suo arresto, avvenuto all’aeroporto de Il Cairo il 7 febbraio 2020.

L’attivista egiziano è in viaggio per Bologna

Dopo l’atterraggio a Malpensa, Zaki è partito alla volta di Bologna dove raggiungerà l’università e parteciperà a un incontro con la stampa in rettorato, previsto per le 20:30.

In questa circostanza, il ricercatore riceverà la pergamena di laurea del Master Erasmus “Mundus Gemma – Women’s and Gender Studies” all’Università di Bologna. La laurea è stata conseguita lo scorso 5 luglio con proclamazione da remoto, secondo quanto spiegato dalla stessa Alma Mater.

Ricevuta la pergamena, Zaki raggiungerà piazza Maggiore per incontrare il sindaco Matteo Lepore.