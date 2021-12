Patrick Zaki, dopo 22 mesi di prigionia è stato scarcerato: l’abbraccio con la madre

All'esterno della stazione di Polizia di Mansura, Patrick Zaki ha potuto riabbracciare i suoi familiari. Il giovane studente è stato scarcerato.

Dopo 22 mesi di prigionia Patrick Zaki è stato finalmente scarcerato. Il giovane studente dell’Università di Bologna è libero.

Patrick Zaki scarcerato, lo studente di Bologna è libero

La liberazione è stata disposta durante l’udienza che si è tenuta a Mansura martedì 7 dicembre.

Zaki è stato scarcerato, ma non è ancora assolto dalle accuse di aver diffuso notizie false “dentro e fuori” l’Egitto. La prossima udienza è fissata all’1 febbraio 2022.

“Tutto bene”: sono state queste le prime parole che Zaki avrebbe detto subito dopo essere uscito dal carcere, indossando un vestito di bianco, il colore simbolo degli imputati nei processi egiziani.

Patrick Zaki è stato scarcerato, l’abbraccio con i familiari

Tutta Italia si commuove davanti alle immagini che testimoniano l’abbraccio tra Patrick Zaki e i suoi familiari, dalla sorella alla mamma, che dal 7 febbraio 2020, quando fu arrestato appena arrivato in Egitto per una vacanza, non ha mai smesso di lottare per la sua liberazione e ha fatto di tutto per riprendersi suo figlio.

La Ong Eipr ha dato la notizia della scarcerazione e condiviso su Twitter la foto del giovane insieme alla sorella.

Patrick Zaki è stato scarcerato: le parole del portavoce di Amnesty International

Il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, ha parlato con gioia della notizia, dichiarando: “Sono fiero della sua resistenza e del suo coraggio e incredibilmente meravigliato perché Patrick Zaki non ha mai mancato di pensare all’Italia, di occuparsi di altri prigionieri, è un modello di difensore dei diritti che tutti ammiriamo“.

Noury ha commentato anche l’abbraccio tra Zaki e la madre, sottolineando: “Aspettavamo di vedere quell’abbraccio da 22 mesi e quell’abbraccio arriva dall’Italia, da tutte le persone, tutti i gruppi e gli enti locali, l’università, i parlamentari che hanno fatto sì che quell’abbraccio arrivasse”.

Poi ha ribadito: “Le immagini che arrivano dall’Egitto, di sorrisi e abbracci, ci stanno riempiendo di enorme emozione. Ha riacquistato la libertà seppur provvisoriamente, auspichiamo che diventi permanente”.