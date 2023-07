Patrick Zaki, il ringraziamento dall'aeroporto: "Grazie al Governo per quello che ha fatto"

L’attivista e ricercatore Patrick Zaki arriverà a breve in Italia dopo aver ottenuto la grazia nei giorni dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi. Attraverso una foto postata sui social, Zaki, ha ringraziato pubblicamente il Governo per italiano per l’impegno profuso nel caso. Non si spegne tuttavia la polemica legata al rifiuto del volo di Stato da parte di Zaki: Maurizio Lupi di Noi Moderati ha scritto un post su Facebook dai toni critici.

Patrick Zaki, il ringraziamento dall’aeroporto: “Felice di essere sulla via per l’Italia”

Le parole di Zaki sono state quanto mai brevi, eppure cariche significato. In lui c’è la gratitudine nei confronti di una città e di un Paese che non hanno mai smesso di credere in lui: “Sono felice di essere sulla via verso l’Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi 3 anni per giungere a questo momento”.

Si è poi rivolto al Governo Italiano: “Grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto”.

Maurizio Lupi: “Dire grazie al Governo Meloni, non è un atto politico”

Nel frattempo Maurizio Lupi di “Noi Moderati”, attraverso parole fortemente critiche ha commentato la scelta di Zaki di rifiutare il volo di Stato: “Al giovane Patrick, che abbracciamo con affetto, vorremmo ricordare che dire ‘grazie’ a chi si è impegnato per lui, più o meno tutti in questo Paese, a cominciare dal governo di Giorgia Meloni, non è né un atto politico, né una scelta di campo, così come non lo è salire sul volo di Stato e farsi fotografare con le autorità. Sarebbe stata solo umana riconoscenza e buona educazione. Se le opposizioni poi vogliono fare del rifiuto al volo di stato un vessillo ideologico facciano pure: come sempre a noi i fatti, a loro le chiacchiere”.