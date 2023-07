“Sono contento che il calvario iniziato nel 2020 sia finalmente finito” – scrive Patrick Zaki nel suo post su Facebook in cui esprime la sua soddisfazione dopo la grazia ricevuta da Al-Sisi nella giornata di ieri. Il ricercatore è atteso in Italia nelle prossime ore.

Patrick Zaki torna in Italia, il ricercatore è atteso domani nel nostro Paese

Arriverà sabato mattina Patrick Zaki e poi si concederà una visita alla città di Bologna che tanto gli è stata vicina in questi tre anni tremendi. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite un post su Facebook in cui spiega anche che cosa farà da qui alle prossime settimane: “Sono molto emozionato. Ne approfitterò per incontrare colleghi, professori e amici e per trascorrere una breve vacanza con la mia adorabile fidanzata prima di tornare in Egitto per finire di preparare la nostra casa e i preparativi per il matrimonio il prossimo settembre.”

I ringraziamenti di Patrick Zaki: la grazia dopo la condanna

La grazia è stata quasi inaspettata perché il giorno prima era arrivata la condanna a tre anni di carcere. UJna decisone che, come racconta lo stesso Zaki “Mi aveva mandato in depressione“. “Sono stati giorni intensi, ma per fortuna ora sono libero” – spiega ancora il ricercatore che poi ne approfitta per ringraziare tutti coloro i quali hanno avuto un ruolo decisivo nella sua liberazione – “Ringrazio la città di Bologna, il rettore dell’Università, i cittadini di Bologna, una comunità di cui mi sento fortunato a fare parte, perché sono ormai anni che si occupano. Ringrazio anche i diplomatici per il dialogo a livello internazionale che hanno intavolato e tutti coloro che in questi giorni mi sono rimasti accanto, facendo grande sforzi per ridarmi la libertà.”