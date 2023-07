“La vera festa la faremo quando potrai essere qui con noi”. L’Italia aspetta Patrick Zaki, che oggi si è laureato con 110 e lode in videocollegamento dall’Egitto. Le autorità del suo Paese non gli avevano concesso neppure la richiesta di poter rientrare a Bologna per un evento così importante.

Patrick Zaki si è laureato con 110 e lode

Il primo commento da neodottore in Women’s Gender studies è per la sua Bologna, la città che ha sposato sin dall’inizio le sue battaglie civili. “Ringrazio Bologna, città in cui mi sono sentito subito a casa, per non avere spento le luci sul mio caso. Ringrazio la stampa libera. In carcere, leggere mi ha dato la forza. La cultura mi ha dato la forza”.

Quello di Patrick è più di un titolo. Questa laurea riaccenderà inevitabilmente i riflettori sul suo futuro e sulla ricerca della verità per Giulio Regeni, seviziato, assassinato e abbandonato in un fosso lungo la strada del deserto Cairo-Alessandria, a pochi passi dal centro dei servizi segreti egiziani. Il processo “Verità per Giulio Regeni” è ancora fermo. La partita a scacchi tra governo italiano e autorità egiziane è tutt’altro che conclusa.

Mentre su Zaki grava un mandato di cattura delle autorità egiziane per minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo. Tutto questo, solo per aver osato battersi per i diritti umani. L’udienza è rimandata al 18 luglio prossimo.

Ti aspettiamo a Bologna per la vera festa

Oltre alla laurea con lode, l’attivista 32enne ha ricevuto un invito speciale, accompagnato dalle parole commosse del rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari.

“Si conclude un percorso tortuoso, a volte difficile e doloroso. Ma oggi – osserva il professore – è una giornata bella perché Patrick ha concluso questo percorso di laurea, sperando di poterlo abbracciare il prima possibile. Mi ha colpito la sua attenzione e la sua riconoscenza: il percorso l’abbiamo seguito insieme, in allineamento. È una persona che ha messo attenzione sui diritti umani. Come Università, abbiamo sempre seguito il caso: è il nostro compito. Speriamo la vicenda si concluda nel minor tempo possibile”.

“Oggi è un giorno di festa – ha concluso il rettore – ma la vera festa la faremo solo quando potrai tornare qui a Bologna. Patrick ti aspettiamo a Bologna per festeggiare insieme”.