Patrick Zaki, Meloni: "Ringrazio il presidente Al-Sisi per questo gesto"

Dopo un lungo periodo di detenzione per Patrick Zaki è arrivata la notizia più bella: il presidente egiziano Al-Sisi gli ha concesso la grazia, una concessione che era arrivata solo a poche ore dall’avvenuta condanna a 3 anni di carcere e a pochi giorni dalla laurea con il voto di 110 e lode all’Università di Bologna. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attraverso un breve video condiviso sui social, ha provveduto a fare i dovuti ringraziamenti sia per quanto riguarda l’Egitto che l’Italia.



Patrick Zaki, Meloni sul caso Zaki: “Tornerà in Italia”

La presidente del Consiglio, in particolare, ha esordito dichiarando: “Voglio ringraziare il presidente al-Sisi per questo gesto molto importante. Fin dal nostro primo incontro dello scorso novembre ho sempre posto la questione e riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità”. Si è poi rivolta direttamente a Patrick Zaki augurandogli tutto il meglio: “Domani Patrick Zaki tornerà in Italia e gli auguro dal profondo del mio cuore una vita di serenità e di successo”.

Patrick Zaki, Governo Meloni: “Abbiamo dato contributo decisivo per la sua liberazione”

Anche i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto hanno commentato la notizia. In particolare il capo della Farnesina su Twitter ha dichiarato: “Il presidente egiziano al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki. Grazie alla politica estera del Governo abbiamo dato un contributo decisivo per liberare questo giovane studente”.

Il ministro della Difesa ha evidenziato il grande lavoro che c’è stato dietro da parte del Governo Meloni: “L’Egitto ha graziato Zaki. Non è un atto casuale. È il frutto di lavoro, di rapporti, di serietà, di considerazione, di diplomazia, di senso delle istituzioni, di rispetto. Perché c’è chi passa le giornate a criticare e c’è chi lavora”.