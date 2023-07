Patrick Zaki sarà in Italia il 23 luglio: attesa la festa a Bologna

Era un momento a lungo atteso e finalmente è arrivato. ricercatore Patrick Zaki arriverà in Italia nella giornata di domenica 23 luglio. Stando quanto si apprende, il giovane ricercatore si recherà in serata, alle 20.30, al Rettorato: ad accompagnarlo ci saranno il rettore dell’Università di Bologna Alma Mater, Giovanni Molinari e la professoressa, nonché coordinatrice del master, Rita Monticelli. Qui sarà prevista una conferenza stampa.

Patrick Zaki, arrivo in Italia il 23 luglio

La calda accoglienza dell’Università di Bologna e della città in generale, non finiranno certo qui. L’Alma Mater ha dichiarato in comunicato che alle 20 di domenica 30 luglio, si terrà presso piazza Maggiore la festa pubblica in onore del ricercatore. In questo momento storico verrà rimosso lo striscione giallo che invocava la liberazione dopo mesi e mesi di prigionia. Il sindaco bolognese, Lepore investirà Zaki della cittadinanza onoraria.

Meloni: “Da Zaki non mi aspetto riconoscenza”

Nel frattempo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista rilasciata al Tg1 ha commentato l’atteso ritorno di Patrick Zaki e le polemiche che sono scoppiate dopo che Zaki ha scelto di viaggiare sul volo di linea e non su un volo di Stato: “Non mi aspetto riconoscenza, non mi interessa, era giusto farlo, l’abbiamo fatto e lo facciamo indipendentemente da ogni altra considerazione”. Infine ha osservato: “Penso che la grazia concessa a Patrick Zaki sia un altro segno del rispetto che l’Italia ha in questo momento e anche di un approccio diverso inaugurato con i paesi del Nord Africa, un approccio rispettoso pur con le differenze che esistono tra noi […] Per noi era un obiettivo importante e sono molto contenta di averlo centrato”.