Dopo la grazia concessa dal presidente Al-Sisi, Patrick Zaki è stato liberato e sembrava pronto a fare ritorno in Italia. Il ricercatore aveva scritto su Facebook di aver prenotato un biglietto aereo per questa mattina, ma qualcosa è andato storto.

Mancano i ducimenti di viaggio: slitta il ritorno di Patrick Zaki in Italia

Niente allarmismi, ma qualcosa nel rientro in Italia programmato da Patrick Zaki è andato storto. Il ricercatore è ancora in Egitto, ma questa volta non è stato fermato dalle autorità, bensì dalla burocrazia. Secondo quanto emerso, infatti, il travel ban che lo riguardava non è ancora stato modificato dopo la sua liberazione. Zaki, dunque, non arriverà oggi nel nostro Paese, ma dovrà attendere ancora qualche ora. “C’è un leggero cambiamento nei piani poiché è venuto alla nostra attenzione che i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno. Quindi, dopo dovremo viaggiare per assicurarci che la mia situazione legale sia chiara al 100%. Stai tranquilla Bologna, arrivo tra un paio di giorni, dobbiamo solo aspettare altri due giorni” – ha annunciato lui stesso sui social, premurandosi di tranquillizzare tutti coloro i quali lo stanno aspettando con trepidazione.

Zaki viaggia verso l’Italia: il rifiuto del volo di Stato

Nelle scorse ore è diventata di dominio pubblico la notizia secondo cui Zaki avrebbe rifiutato il volo di Stato, preferendo tornare nel nostro Paese con un normale volo di linea. Le malelingue hanno pensato che la decisione del ricercatore fosse lagata ad una volontà di non incontrare le autorità statali ed, infatti, Patrick non sarà accolto da rappresentati del governo al suo arrivo proprio per una decisone presa in autonomia.