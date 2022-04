Patrick Zaky: “Sono sotto attacco informatico”

Attacco informatico ai canali social di Patrick Zaky: nella mattinata di oggi si svolgerà la quinta udienza per il ragazzo egiziano.

In vista della sua quinta udienza, Patrick Zaky, studente egiziano, sarebbe stato vittima di un attacco informatico a tutti i suoi canali social.

Patrick Zaky vittima di un attacco informatico

Nella mattinata di oggi, martedì 5 aprile, si svolgerà la quinta udienza per lo studente egiziano dell’Università di Bologna, Patrick Zaky. L’accusa è sempre di diffusione di notizie false ai danni dell’Egitto, dove viene previsto un nuovo aggiornamento.

Una giornata importante, che però non è iniziata nella maniera più adatta per Zaky. Il ragazzo, infatti, ha fatto sapere con un post su Twitter che «sto affrontando un enorme attacco informatico sui miei account di posta elettronica e social media». Un altro grattacapo a cui pensare in questo giorno delicato.

Le scorse sentenze e la previsione dei legali egiziani

Fonti giudiziarie egiziane hanno previsto che anche l’udienza di oggi si concluderà senza sentenza e solo con un “lungo” aggiornamento.

L’attivista per i diritti umani e civili è a piede libero dopo dallo scorso 8 dicembre, scarcerato dopo 22 mesi di custodia cautelare, ma non può tornare in Italia. Anzi, convive col rischio di altri cinque anni di carcere per aver scritto un articolo su alcuni casi di discriminazione di cristiani egiziani.

L’appuntamento per gli avvocati è presso l’ala nuova del vecchio Palazzo di Giustizia di Mansura, davanti alla Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori.