Patrimonio Costanzo, la famiglia interviene: Maria De Filippi è "addolorata" per le fake news.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo sono circolate diverse indiscrezioni sul patrimonio del conduttore. Nelle ultime ore, la famiglia ha deciso di rompere il silenzio, dicendosi dispiaciuta per la diffusione di notizie non corrispondenti alla realtà.

Patrimonio Costanzo: la famiglia interviene

Tramite l’avvocato Pierluigi De Palma, la famiglia di Maurizio Costanzo ha smentito le notizie circolate negli ultimi giorni in merito al patrimonio del conduttore. Con una nota affidata a La Repubblica, il legale di Camilla, Saverio e Gabriele Costanzo e di Maria De Filippi ha fatto sapere che l’eredità riportata dal Corriere della Sera – “70 milioni di euro e proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia” – non corrisponde a verità.

Patrimonio Costanzo: notizie false e incoerenti

L’avvocato De Palma ha sottolineato che le notizie sul patrimonio di Costanzo sono “false e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti”. Il legale ha aggiunto che Maria De Filippi e tutta la famiglia di Maurizio sono amareggiati per la diffusione di simili informazioni in un momento molto delicato per loro.

Maria De Filippi è addolorata

Maria De Filippi è “sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità”. In conclusione, l’avvocato De Palma ha sottolineato che “la valutazione del patrimonio è immaginifica”.