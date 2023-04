Patrimonio culturale e lavoro: a Torino si parla di formazione

Torino, 5 apr. (askanews) – A Palazzo Granieri della Roccia, ubicato nel centro storico di Torino, va in scena un incontro di confronto e discussione sulle opportunità per collegare i beni e il patrimonio culturale con la formazione, il lavoro e l’occupazione. L’iniziativa divulgativa e informativa è promossa da FondItalia, fondo paritetico interprofessionale che finanzia progetti formativi aziendali, territoriali o settoriali.

Così Francesco Franco, presidente di FondItalia: “La nostra mission è quella di finanziare la formazione dei dipendenti delle aziende che sono associate. Un obiettivo importantissimo nel momento in cui ci troviamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale: aziende e dipendenti devono avere la possibilità di conoscere e approfondire le nuove tecnologie e i nuovi tipi di lavoro che oggi esistono, cosicché le aziende possano espandersi”.

Ivan Drogo Inglese, presidente degli Stati Generali del Patrimonio italiano, spiega: “Il patrimonio culturale di Torino ha bisogno di personale formato, dunque per gli addetti ai lavori serve prevedere un percorso formativo dedicato specificatamente a questo, coinvolgendo tutti gli attori immaginabili, a cominciare dalle Università per finire con le aziende che sono nate come indotto al patrimonio italiano, in questo caso quello torinese”.

Partner dell’iniziativa divulgativa e informativa sono gli Stati Generali del Patrimonio Italiano, ente privato di interesse pubblico che collabora, coopera e partecipa alla valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale.